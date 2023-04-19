У кого День ангела 19 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 19 квітня, відзначається День проліску, День велосипеда, Свято читача етикеток, День власників свійських тварин, День банана та часнику в США, День поезії та творчого мислення. Також носії восьми імен святкують цього дня свій День ангела.

Чоловічі іменини 19 квітня

Григорій, — ім’я грецького походження, яке в прямому перекладі означає "не спати" або "бути пильним".

Єремей, — давнє єврейське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий".

Прохор, — грецьке ім’я, яке означає "йду попереду".

Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Ян, — є дві версії, що означає це ім’я. Згідно з першою, це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як ім’я Іван). Згідно з другою, ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 19 квітня не відзначаються.

Як відомо, церква в різні дні вшановує пам’ять різних мучеників і святих за їхній внесок у поширення християнства, — у ті ж дні святкують День ангела люди, які носять таке ж ім’я і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважають, що святі є покровителями своїх тезок і оберігають їх від нещасть протягом життя.

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