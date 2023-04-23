У кого День ангела 23 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 23 апреля, отмечается Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права, Всемирный день настольного тенниса, День английского и испанского языков в ООН, День немецкого пива, День влюбленных в Испании, Международный день ковыряния в носу. Также носители семи имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 23 апреля

Александр, — очень популярное на сегодняшний день греческое имя, которое переводится как "защитник".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный Деметре". В мифологии Деметрой звали богиню земли и плодородия.

Максим, — происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Теодор, Федор, — это формы от имени Теодорос, которое красиво переводится с греческого как "подарованный Богом". Существуют как самостоятельные имена.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Женские именины 23 апреля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на следующей неделе.