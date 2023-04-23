У кого День ангела 23 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 23 квітня, відзначається Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книги та авторського права, Всесвітній день настільного тенісу, День англійської та іспанської мов в ООН, День німецького пива, День закоханих в Іспанії, Міжнародний день колупання у носі. Також носії семи імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 23 квітня

Олександр, — дуже популярне на сьогоднішній день грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений Деметрі". У міфології Деметрою звали богиню землі та родючості.

Максим, — походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Теодор, Федір, — це форми від імені Теодорос, яке красиво перекладається з грецької як "подарований Богом". Існують як самостійні імена.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Жіночі іменини 23 квітня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро наступного тижня.