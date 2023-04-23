Хитрости, о которых многие не догадываются: как варить рис, чтобы он не слипался

Многие так и не знают, как сварить рассыпчатый рис

Рис – ценный и вкусный продукт, который можно по-разному готовить: варить, жарить, готовить из него невероятно сочные котлеты и ризотто, молочные каши и супы, суши. Но очень часто рис получается не рассыпчатым, пригорающим и получается недоваренным, по ряду причин.

Вместе с The lime собрали полезные советы по приготовлению рассыпчатого риса. Благодаря простым лайфхакам он не превратится в слипшуюся кашу, а будет однородным и вкусным.

Что нужно сделать, чтобы сварить рассыпчатый рис

Перед варкой рис нужно промыть под проточной водой несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной – это необходимо, чтобы удалить лишний крахмал. Это главная причина, по которой рис слипается в процессе приготовления.

Выберите подходящую посуду для варки риса. Это должна быть кастрюля с толстым дном или котел.

Рис нужно заливать только горячей или кипящей водой. Правильно рассчитать количество воды можно благодаря пропорциям:

для длиннозерного риса – 1: 1,5-2;

для среднезернистого – 1:2-2,5;

для круглозернистого – 1:2,5-3;

для пропаренного – 1:2;

для коричневого – 1:2,5-3;

для дикого – 1:3,5.

Чтобы рис не переварился, необходимо рассчитать время приготовления. Среднее время варки в кастрюле после закипания в зависимости от вида риса составляет:

белый рис – 20 минут;

пропаренный – 30 минут;

коричневый – 40 минут;

дикий – 40-60 минут.

В воду с рисом лучше не добавлять никаких приправ и специй. Крупу необходимо варить на слабом огне – ему нужно некоторое время, чтобы впитать в себя влагу. Перемешивайте рис только после его закипания.

Придать рису легкий травянистый оттенок и изысканный аромат можно с помощью одного ингредиента. Перед таким гарниром с азиатскими нотками точно никто не устоит.