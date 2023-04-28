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Очешуительный трюк: как за две минуты очистить карпа и не обляпать всю кухню

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой способ сэкономит вам время
Такой способ сэкономит вам время. Фото pinterest.com

Нехитрый способ сэкономит вам время

Мясо карпа очень полезно, ведь оно богато на витамин А, Е, С, а также витамины группы В. Кроме того, этот питательный продукт содержит большое количество минеральных веществ.

Однако довольно часто хозяйки отказываются от приготовления блюд из речной рыбы. Ее чистка — довольно кропотливая работа, которая занимает некоторое время. Да и убирать разлетевшуюся чешую не очень хочется. Как быстро и чисто почистить карпа, расскажем вместе с "Главредом".

Как быстро почистить карпа от чешуи

Положите рыбу в раковину — потом можно будет легко собрать чешую. Кипяченной водой полейте карпа с обеих сторон — с помощью кипятка чешуя будет легко отходить от рыбы.

Полейте рыбу холодной водой. Теперь можно приступать непосредственно к чистке карпа.

Для этого нам нужна столовая или чайная ложка в зависимости от размера рыбы. Начните чистить ее с хвоста, проводя ложку против чешуи с небольшим нажатием. Старайтесь вести ложку, не отрывая ее от рыбы. Таким образом очистите рыбу с обеих сторон. На это вам понадобиться одна-две минуты. Вам осталось только выпотрошить и пожарить его.

Еще один маленький лайфхак. Чтобы во время еды вам не мешали маленькие рыбные косточки, сделайте на ней косые надрезы — тогда во время жарки они размягчатся и не будут вам мешать.

Кстати, селедку можно также почистить быстро. "Телеграф" рассказал, как это делают норвежские хозяйки — жены рыбаков.