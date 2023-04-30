У кого День ангела 1 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 1 мая, отмечается Международный день труда, праздник Весны, День глобальной любви, Международный день подсолнуха, День защиты носорога, славянский праздник Живин день, языческий Бельтайн. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители девяти имен.

Женские именины 1 мая

Тамара, — это древнее еврейское имя, которое значит "финиковая пальма" (что в древности считалась эталоном красотына Ближнем Востоке). Имя распространено в Грузии, Израиле, Украине, россии, Армении.

Мужские именины 1 мая

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое переводится как "царский" или "царственный".

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Ефим, — имя греческого происхождения, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Кузьма, — это имя греческого происхождения, которое значит "мир", "порядок".

Феликс, — латинское имя, которое буквально значит "счастливый", "благополучный".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено стучать по столу.