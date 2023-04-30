У кого День ангела 1 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 1 травня, відзначається Міжнародний день праці, свято Весни, День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога, слов’янське свято Живін день, язичницький Бельтайн. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії дев’яти імен.

Жіночі іменини 1 травня

Тамара, — це древнє єврейське ім’я, яке означає "фінікова пальма" (що в давнину вважалася еталоном краси на Близькому Сході). Ім’я поширене у Грузії, Ізраїлі, Україні, росії, Вірменії.

Чоловічі іменини 1 травня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке перекладається як "царський"".

Віктор, — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Юхим, — ім’я грецького походження, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Кузьма, — це ім’я грецького походження, яке означає "мир", "порядок".

Фелікс, — латинське ім’я, яке буквально означає "щасливий", "благополучний".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено стукати по столу.