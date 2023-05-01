Один ингредиент мгновенно очистит шампиньоны: трюк, который сэкономит вам время

Чистка шампиньонов больше не будет для вас проблемой

Одними из самых распространенных видов грибов являются шампиньоны. Они невероятно вкусны и их можно круглый год приобрести в ближайшем супермаркете. Кстати, шампиньоны являются наиболее экологически чистым и безопасным видом грибов. Из них можно приготовить невероятное количество вкуснейших блюд.

Довольно часто у хозяек возникает вопрос, как правильно чистить шампиньоны. Сегодня вместе с "Главредом" поделимся невероятным секретом, с помощью которого чистка шампиньонов больше не будет для вас проблемой.

Как легко очистить шампиньоны

На ножках грибов могут оставаться остатки земли или мицелия, поэтому чистить их нужно обязательно. И поможет нам в этом мука. Именно клейковина, которая содержится в муке, впитывает в себя всю грязь из грибов и грибы намного легче чистятся от загрязнений.

Чтобы очистить грибы с помощью муки, нужно положить шампиньоны в глубокую кастрюлю и налить холодной воды. Вода должна полностью покрывать грибы.

В кастрюлю добавьте муки. Пропорция муки должна быть такой – на 2 литра воды 2-3 столовые ложки муки.

Перемешайте, чтобы мука равномерно покрыла все грибы. После этого закройте кастрюлю крышкой и аккуратно встряхните грибы.

Грибы долго нельзя держать в воде - они быстро впитывают в себя жидкость. Поэтому через несколько минут слейте воду. Вы увидите, что вместе с мукой ушла и вся грязь. Если на ножках где-то остались остатки земли, то уберите ее с помощью ножа.

Такими грибами можно нафаршировать рыбу. Такое блюдо будет уместным и к обычному обеду, и к праздничному столу.