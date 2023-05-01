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Один ингредиент мгновенно очистит шампиньоны: трюк, который сэкономит вам время

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Экономим время для приготовления вкусных блюд
Экономим время для приготовления вкусных блюд. Фото pinterest.com

Чистка шампиньонов больше не будет для вас проблемой

Одними из самых распространенных видов грибов являются шампиньоны. Они невероятно вкусны и их можно круглый год приобрести в ближайшем супермаркете. Кстати, шампиньоны являются наиболее экологически чистым и безопасным видом грибов. Из них можно приготовить невероятное количество вкуснейших блюд.

Довольно часто у хозяек возникает вопрос, как правильно чистить шампиньоны. Сегодня вместе с "Главредом" поделимся невероятным секретом, с помощью которого чистка шампиньонов больше не будет для вас проблемой.

Как легко очистить шампиньоны

На ножках грибов могут оставаться остатки земли или мицелия, поэтому чистить их нужно обязательно. И поможет нам в этом мука. Именно клейковина, которая содержится в муке, впитывает в себя всю грязь из грибов и грибы намного легче чистятся от загрязнений.

Чтобы очистить грибы с помощью муки, нужно положить шампиньоны в глубокую кастрюлю и налить холодной воды. Вода должна полностью покрывать грибы.

В кастрюлю добавьте муки. Пропорция муки должна быть такой – на 2 литра воды 2-3 столовые ложки муки.

Перемешайте, чтобы мука равномерно покрыла все грибы. После этого закройте кастрюлю крышкой и аккуратно встряхните грибы.

Грибы долго нельзя держать в воде - они быстро впитывают в себя жидкость. Поэтому через несколько минут слейте воду. Вы увидите, что вместе с мукой ушла и вся грязь. Если на ножках где-то остались остатки земли, то уберите ее с помощью ножа.

Такими грибами можно нафаршировать рыбу. Такое блюдо будет уместным и к обычному обеду, и к праздничному столу.

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#Грибы #Лайфхак #Шампиньоны