У кого День ангела 5 мая: все именины

Напоминаем, кого стоит поздравить с именинами в последний рабочий день недели

В пятницу, 5 мая, отмечается День Европы, Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью, Всемирный день гигиены рук, Международный день акушерки, День карикатуристов, День Весак, славянский праздник Лельник — Красная горка, Международный день принцесс. Кроме того, носители 11 имен отмечают в этот день свой День ангела.

Мужские именины 5 мая

Варфоломей, — происходит от греческого "Бартоломаиос", что в свою очередь появилось от арамейского "сын Талмая".

Виталий, — это весьма распространенное мужское имя древнегреческого происхождения, которое значит "тот, что дает жизнь".

Всеволод, — это довольно редкое на сегодняшний день в Украине имя славянского происхождения, которое буквально значит "тот, кто владеет всем"

Гавриил, — древнее еврейское имя, которое можно перевести как "Божий воин".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".

Платон, — имя древнегреческого происхождения, которе переводится как "широкоплечий".

Теодор, Федор, — оба этих имени происходят от греческого имени Теодорос, что значит "подарованный Богом".

Женские именины 5 мая не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные церковные праздники ждут украинцев в мае 2023 года.