У кого День ангела 5 травня: усі іменини
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Нагадуємо, кого варто привітати з іменинами в останній робочий день тижня
У п’ятницю, 5 травня, відзначають День Європи, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, Всесвітній день гігієни рук, Міжнародний день акушерки, День карикатуристів, День Весак, слов’янське свято Льольник — Червона гірка, Міжнародний день принцес. Крім того, носії 11 імен відзначають цього дня свій День ангела.
Чоловічі іменини 5 травня
Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая".
Віталій, — це дуже поширене чоловіче ім’я давньогрецького походження, яке означає "той, що дає життя".
Всеволод, — це досить рідкісне на сьогоднішній день в Україні ім’я слов’янського походження, яке буквально означає "той, хто володіє всім"
Гавриїл, — давнє єврейське ім’я, яке можна перекласти як "Божий воїн".
Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".
Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".
Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.
Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть".
Платон, — Ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "широкоплечий".
Теодор, Федір, — обидва ці імені походять від грецького імені Теодорос, що означає "подарований Богом".
Жіночі іменини 5 травня не відзначаються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята чекають на українців у травні 2023 року.