У кого День ангела 5 травня: усі іменини

Нагадуємо, кого варто привітати з іменинами в останній робочий день тижня

У п’ятницю, 5 травня, відзначають День Європи, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, Всесвітній день гігієни рук, Міжнародний день акушерки, День карикатуристів, День Весак, слов’янське свято Льольник — Червона гірка, Міжнародний день принцес. Крім того, носії 11 імен відзначають цього дня свій День ангела.

Чоловічі іменини 5 травня

Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая".

Віталій, — це дуже поширене чоловіче ім’я давньогрецького походження, яке означає "той, що дає життя".

Всеволод, — це досить рідкісне на сьогоднішній день в Україні ім’я слов’янського походження, яке буквально означає "той, хто володіє всім"

Гавриїл, — давнє єврейське ім’я, яке можна перекласти як "Божий воїн".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть".

Платон, — Ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "широкоплечий".

Теодор, Федір, — обидва ці імені походять від грецького імені Теодорос, що означає "подарований Богом".

Жіночі іменини 5 травня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята чекають на українців у травні 2023 року.