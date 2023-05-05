Секретная добавка сделает шашлык мягким и нежным: стопроцентный результат

Опытные кулинары знают один трюк, который поможет сделать шашлык невероятно мягким и сочным

Каждый любитель шашлыка имеет свои фирменные рецепты приготовления мяса на огне. Существует не один десяток трюков, помогающих добиться мягкого, сочного и вкусного шашлыка.

Опытные кулинары добавляют майонез, кефир, минеральную воду, лук и т.д. Но есть другой вариант – свежий томатный сок, пишет Pixelinform.

Добавьте томатный сок

Это не только придаст мясу томатный привкус, но и действительно сделает его более сочным. Сок размягчает мясо благодаря витамину C. На 1кг мяса в маринад доливают 500 мл томатного сока. Это может быть ваш любимый маринад, но, стоит помнить, что при использовании этого трюка все остальные жидкие компоненты следует исключить – иначе мясо будет просто плавать в жидкости и не впитает вкусы специй.

Время маринования зависит от свойства продукта. Если среди консервантов сока преобладает лимонная кислота, нужно всего 4 часа. Если речь идет о натуральном продукте, который был выжат самостоятельно, нужно 8-9 часов.

Также приготовление значительно упрощают колбаски для гриля. А чтобы они не были пресными, их лучше тоже предварительно замариновать.