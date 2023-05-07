На коронации Чарльза III заметили "смерть с косой": в сети шутят о необъяснимом (видео)

В сети шутят о тайном приезде Меган Маркл и покойных Диане или Елизавете II

Жуткий момент подметили пользователи сети, когда смотрели трансляцию церемонии коронации 6 мая Чарльза III и его супруги, королевы-консорт Камиллы. Дело в том, что на видео, на котором операторы показывают марш королевских гвардейцев внутри Вестминстерского аббатства, на заднем фоне проходит человек, очень смахивающий на смерть с косой. По крайней мере это кажется на первый взгляд.

Так, странный человек одет в черный балахон или мантию, при этом он держит в руке длинную палку, которая напоминает косу — ручное орудие для скашивания, которую во многих культурах пририсовывают Жнецу душ.

В комментариях под видео пользователи начали шутить с этой необъяснимой ситуации на официальном мероприятии. Так, одни написали, что жена принца Гарри Меган Маркл, которая не приехала на коронацию в частности из-за постоянных скандальных высказываний и обвинений в сторону членов королевской семьи, все же тайно приехала на церемонию, напугав таким образом всех присутствующих.

Другие же предположили, что это могла быть принцесса Диана, погибшая в автоаварии в Париже в 1997 году. Напомним, что она рассталась тогда еще принцем Чарльзом в 1992 году, но окончательно всё закончилось лишь в 1996-м, когда развод между парой был официально оформлен. К слову, будущий король Великобритании изменял Диане в браке с Камиллой.

Также пользователи сети шутят, что особа в черном одеянии могла быть призраком монаха, который жил в 16 веке, и который, как считают, был убит в аббатстве во время ограбления.

Про Дарт Вейдера из "Звездных войн" также не забыли упомянуть в комментариях.

Некоторый предположили, что это может быть фотошоп, однако на видео на самом деле зафиксировали человека, похожего на смерть с косой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на историческом событии в Вестминстерском аббатстве присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская. Супруга украинского президента продемонстрировала элегантный наряд от отечественного бренда.