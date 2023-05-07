На коронації Чарльза III помітили "смерть із косою": у мережі жартують про непояснене (відео)

У мережі жартують про таємний приїзд Меган Маркл та покійних Діану або Єлизавету II

Моторошний момент помітили користувачі мережі, коли дивилися трансляцію церемонії коронації 6 травня Чарльза III та його дружини, королеви-консорт Камілли. Річ у тому, що на відео, на якому оператори показують марш королівських гвардійців усередині Вестмінстерського абатства, на задньому фоні проходить людина, яка дуже скидається на смерть з косою. Принаймні це здається на перший погляд.

Так, дивна людина одягнена в чорний балахон чи мантію, при цьому вона тримає в руці довгу палицю, яка нагадує косу — ручну зброю для скошування, яку в багатьох культурах примальовують Женцю душ.

У коментарях під відео користувачі почали жартувати з цієї незрозумілої ситуації на офіційному заході. Так, одні написали, що дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не приїхала на коронацію зокрема через постійні скандальні висловлювання та звинувачення у бік членів королівської родини, все ж таки таємно приїхала на церемонію, налякавши таким чином усіх присутніх.

Інші ж припустили, що це могла бути принцеса Діана, яка загинула в автоаварії в Парижі у 1997 році. Нагадаємо, що вона розсталась тоді ще принцом Чарльзом у 1992 році, але остаточно все закінчилося лише 1996-го, коли розлучення між парою було офіційно оформлено. До речі, майбутній король Великої Британії зраджував Діані у шлюбі з Каміллою.

Також користувачі мережі жартують, що особа в чорному одязі могла бути примарою ченця, який жив у 16 столітті, і якого, як вважають, було вбито в абатстві під час пограбування.

Про Дарт Вейдера із "Зоряних війн" також не забули згадати у коментарях.

Дехто припустив, що це може бути фотошоп, проте на відео насправді зафіксували людину, схожу на смерть із косою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на історичній події у Вестмінстерському абатстві була присутня перша леді України Олена Зеленська. Дружина українського президента продемонструвала елегантне вбрання від вітчизняного бренду.