Как очистить фрукты от воска: лайфхаки, о которых мало кто знает

С такими нюансами вы можете не переживать за свое здоровье

Красивые, отливающие глянцем фрукты чаще привлекают внимание покупателей. Такое воскование нужно для хранения продуктов при транспортировке и часто для этого используются не только дорогие натуральные воски, но и химически созданные соединения.

Избавиться от такой "пленки" достаточно просто. Вместе с Ukr.Media расскажем, как правильно это сделать.

Как избавиться от воска на фруктах

Воск плавится при повышенной температуре. Поэтому нужно вымыть купленные фрукты или овощи под теплой или горячей водой.

Можно замочить фрукт в воде – тогда липкий парафиновый слой отстанет от плода. Время процедуры зависит от толщины слоя.

Дополнительно очистить фрукты можно с помощью щетки, губки или простой ткани. Важно, чтобы до этого они не использовались для мытья посуды – после процедуры на них могут остаться химические компоненты;

Можно использовать натуральные средства, которые отмоют восковой налет из фруктов или овощей. Самый популярный – пищевая сода. Она оказывает механическое воздействие на шкурку, а также очищает ее от бактерий и других микроорганизмов.

Однако после проведения процедур яблоки, груши или персики могут по-прежнему остаться глянцевыми. В таком случае единственное, что остается – срезать кожуру. От этого может пострадать внешний вид, но продукт станет более безопасным.

Кстати, фрукты нельзя хранить в нижних ящиках холодильника. "Телеграф" ранее рассказывал, что туда лучше разместить.