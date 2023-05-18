Не хуже, чем в Mcdonalds: как быстро нарезать картофель соломкой
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Только нож — и идеальный картофель фри готов
При одной только мысли об ароматном и хрустящем картофеле фри с чесночным соусом пробуждается звериный аппетит. Конечно, можно особо не утруждать себя и просто купить готовый замороженный картофель в супермаркете. Но кто знает, что это вообще за клубни, сколько они там хранятся и из чего сделаны?
Приготовить такой картофель можно и дома, но как его правильно порезать? Вместе с блогом "Нове життя" научимся, как это делать правильно.
Как порезать картофель соломкой
Несмотря на то, что картофель имеет круглую форму, его легко можно нарезать аккуратными тонкими полосками с помощью острого кухонного ножа. Результат вас просто поразит.
Для начала промойте и очистите картофель. Обрежьте концы клубней так, чтобы они получились плоскими со всех сторон.
Не забудьте удалить части по бокам картофеля. В результате у вас должен получиться идеально ровный прямоугольник.
Теперь нарежьте мякоть тонкими ломтиками. Каждый срез должен быть не толще 4 миллиметров. Положите ломтики плашмя на разделочную доску и разрежьте поперек на тоненькие полоски. Идеально ровная и тонкая соломка готова.
А если вы возьмете на вооружение секреты приготовления вкусного картофеля фри, вы удивите своих родных вкуснейшим блюдом. Поэтому "вооружайтесь" картофелем и готовьте!