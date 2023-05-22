Без капли на плите: как избежать разбрызгивания масла при обжаривании продуктов

Жарим продукты без брызг по всей кухне

Обжаривание продуктов – один из основных вариантов термической обработки пищи. Такие блюда получаются вкусными и с румяной и хрустящей корочкой.

Однако процесс часто сопровождается разбрызгиванием растительного масла, которое используется при жарке. Ее капли могут попасть на кожу или забрызгать кухонную плиту, шкафчики и столешницу. Последнее неприятно образованием трудновыводимого липкого налета на поверхностях. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться лайфхаками от Рixelinform.

Как не загрязнить кухонные поверхности при обжарке продуктов

Жарить еду можно на пергаменте. Достаточно положить эту бумагу на сковороду, а на сам материал – еду.

Такой вариант приготовления жареных блюд имеет несколько плюсов. Во-первых, отпадает необходимость использовать масло: ничего разбрызгивать не будет. Во-вторых, сковорода будет оставаться почти чистой. Посуду не придется мыть долго.

Однако использовать пергаментную бумагу нужно осторожно. Не стоит забывать, что материал может вспыхнуть.

Можно посолить растительное масло. Это сделает его более "спокойным". Масло не так сильно "стреляет", в результате чего процесс приготовления пищи упрощается.

Можно использовать смесь масел – в сковороду следует добавлять не только растительное масло, но и сливочное масло. Такая смесь почти не образует брызг, а ваша жареная пища будет гораздо более аппетитной.

Такие лайфхаки можно использовать при приготовлении жареных макарон. Вам не придется убирать кухню после готовки.