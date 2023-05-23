Проще не бывает: найден способ почистить молодой картофель за считанные минуты

Простой трюк с мешочком и солью

Молодой картофель – сезонный продукт. Она обладает особым вкусом и ароматом. Для многих рецептов, таких как картофель в вине, клубень даже не нужно чистить – ведь кожура совсем тоненькая, прозрачная. Но если чистить все же надо, эта самая незаметная шкурка превращается в проблему. Особенно если не хочется срезать ножом вместе с кожурой слой картофеля.

Знает, что с этим делать, одесская блогерка Надежда Фоменко. На своей инстаграмм-странице девушка поделилась легким и быстрым способом очищения молодого картофеля.

Простой трюк с солью

Для этого способа понадобится сетка или любой мешочек из ткани. Подойдет и любой чистый кусок. Молодой картофель кладем в мешочек или завязываем в ткань. Туда же высыпаем большую горсть соли и наливаем около 100 мл воды.

Мешочек плотно завязывается и протирается руками в течение трех-четырех минут. Когда картофель чист, его следует промыть водой, чтобы удалить кожуру и остатки соли.

Этот способ чистки картофеля простой и быстрый, в отличие от классической чистки ножом. Впрочем, у этого метода есть ограничения – если кожица немного грубее, соль может ее не "взять". Также он может не подойти для определенных кулинарных рецептов, где картофель нужно очищать более тщательно, например для нежного гратена.