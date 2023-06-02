Если нет пароварки: хитрости, которые помогут идеально приготовить овощи на пару

Приготовление займет у вас не более пяти минут

Приготовление овощей на пару — лучший способ сохранить питательные вещества, цвет, текстуру и вкус. Такой способ термообработки не требует добавления жиров и масел — это идеально для тех, кто следит за своей физической формой.

Готовить на пару проще всего, если у вас есть пароварка. Однако это не обязательное условие. Вместе с Shuba поделимся способами, как приготовить овощи на пару без этого кухонного девайса.

Как приготовить овощи на пару без пароварки

Для одного из способов вам понадобится большая кастрюля и металлическое сито. Очищенные и вымытые овощи положите в металлическое сито и поставьте сверху на кастрюлю. Сам дуршлаг должен быть чуть больше кастрюли и хорошо на ней "сидеть".

Налейте в кастрюлю немного воды, чтобы она только касалась дна сита, но не продуктов. Кастрюлю и дуршлаг накройте крышкой, чтобы пар циркулировал в закрытом пространстве.

Сначала поставьте овощи готовиться на сильный огонь, пока вода в кастрюле не закипит. Затем убавьте огонь, чтобы вода начала стабильно испаряться. Время приготовления на пару зависит от размера и типа продуктов, но обычно оно колеблется от пяти до десяти минут.

Еще один способ приготовления на пару предполагает использование микроволновки. Для этого очищенные овощи поместите в посуду, подходящую для микроволновки, и добавьте несколько столовых ложек воды.

Накройте миску полиэтиленовой пленкой, но приподнимите один уголок, чтобы обеспечить вентиляцию и не пережарить овощи. Готовьте овощи от двух до пяти минут в зависимости от количества продуктов, которые нужно приготовить на пару.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя разогревать в микроволновке. Пользуйтесь техникой правильно!.