Загляните рыбе под жабры: 4 признака, по которым можно определить свежесть рыбы

Хитрости, которые помогут вам разобраться в рыбе

Летняя жаркая погода является испытанием не только для людей, но и продуктов питания. Поэтому при покупке любимой рыбы важно убедиться в ее качестве.

Конечно, полноценную проверку можно сделать только при лабораторном анализе, но обычная наблюдательность может помочь вам отличить качественный товар. Вместе с The lime расскажем, как купить вкусную и свежую рыбу.

Как определить, что рыба свежая

Глаза – у свежей рыбы они должны быть прозрачными, выпуклыми, влажными и блестящими, а у протухшей они мутные и впалые. Если глаза смотрятся хорошо, вы можете быть уверены в свежести рыбы.

Глаза некоторых рыб могут выглядеть немного мутно, даже если они свежие (например, в скумбрии). Так происходит из-за быстрого охлаждения рыбы после отлова, поэтому следует обращать внимание при проверке свежести продукта и на другие признаки.

Свежая рыба должна чуть-чуть пахнуть морем или рекой. Не употребляйте рыбу с резким аммиачным или кислым запахом.

Если продавец позволит, слегка коснитесь рыбы – при нажатии она должна быть упругой на ощупь. Поверхность кожи и чешуя должны быть плотными, а потрескавшаяся отслоившаяся кожа и чешуя – верные признаки гниения рыбы. Также проверьте, нет ли на ней коричневой или желтой слизи.

Жабры рыб – отличный показатель качества. У свежей рыбы жабры ярко-красные, но впоследствии они темнеют – чем ярче цвет жабр, тем свежее рыба. Они должны быть чистыми и холодными, а не покрытыми слизью.

А чтобы избавится от запаха рыбы, можно использовать одну хитрость. Готовьте с удовольствием!