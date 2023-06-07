Укр

Если очень спешите готовить: как быстро закипятить воду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воду для приготовления еды можно кипятить быстрее
Воду для приготовления еды можно кипятить быстрее. Фото 24tv.ua

Небольшие хитрости, которые сделают вашу жизнь проще

Из поколения в поколение люди передавали советы и секреты по приготовлению пищи, но о том, как быстрее вскипятить воду редко кто вспоминает. А такое простое действие может значительно упростить нам жизнь.

Мало кто знает об уловках, которые могут ускорить процесс нагрева воды. Вот о них вместе с Рixelinform и расскажем.

Как быстро вскипятить воду

Вода закипит гораздо быстрее, если залить в широкую емкость. Тогда площадь нагрева будет больше, а толщина воды меньше.

Этот метод хорошо подходит для варки мелких кусков овощей, например, таких, как спаржа или морковь. Так же можно сварить и мелкий картофель, сложив его в широкую кастрюлю одним слоем.

Чтобы быстрее вскипятить воду, используйте крышку. Дело в том, что при нагревании воды горячий воздух участвует в нагреве и испаряется. Поэтому верхний слой воды остывает.

Потому стоит накрывать посуду крышкой. Это позволит горячему воздуху оставаться в замкнутом пространстве и поможет нагревать содержимое вместимости гораздо быстрее.

Научитесь использовать столько воды, сколько вам действительно нужно. Если вы готовите овсянку или яйцо, 2 литра воды кипятить не нужно.

Чем меньше жидкости вы возьмете, тем быстрее она закипит. Это экономит не только время, но и деньги на оплату водоснабжения и газа или электричества.

Если вас не интересует экономия на коммунальных услугах, а время имеет первостепенное значение, можно сразу набирать горячую воду из-под крана. Это значительно ускорит процесс.

Это лучший способ сэкономить воду, время и нервы – это чайник. Так вода быстро закипает.

А вот добавление соли для ускорения процесса закипания – это миф. На самом деле, такое действие повышает температуру кипения.

Такие способы помогут вам быстро сварить макароны. Ваш гарнир будет не только вкусным, но и быстро приготовится.

Теги:
#Кипяток #Лайфхак