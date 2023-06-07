Если очень спешите готовить: как быстро закипятить воду

Небольшие хитрости, которые сделают вашу жизнь проще

Из поколения в поколение люди передавали советы и секреты по приготовлению пищи, но о том, как быстрее вскипятить воду редко кто вспоминает. А такое простое действие может значительно упростить нам жизнь.

Мало кто знает об уловках, которые могут ускорить процесс нагрева воды. Вот о них вместе с Рixelinform и расскажем.

Как быстро вскипятить воду

Вода закипит гораздо быстрее, если залить в широкую емкость. Тогда площадь нагрева будет больше, а толщина воды меньше.

Этот метод хорошо подходит для варки мелких кусков овощей, например, таких, как спаржа или морковь. Так же можно сварить и мелкий картофель, сложив его в широкую кастрюлю одним слоем.

Чтобы быстрее вскипятить воду, используйте крышку. Дело в том, что при нагревании воды горячий воздух участвует в нагреве и испаряется. Поэтому верхний слой воды остывает.

Потому стоит накрывать посуду крышкой. Это позволит горячему воздуху оставаться в замкнутом пространстве и поможет нагревать содержимое вместимости гораздо быстрее.

Научитесь использовать столько воды, сколько вам действительно нужно. Если вы готовите овсянку или яйцо, 2 литра воды кипятить не нужно.

Чем меньше жидкости вы возьмете, тем быстрее она закипит. Это экономит не только время, но и деньги на оплату водоснабжения и газа или электричества.

Если вас не интересует экономия на коммунальных услугах, а время имеет первостепенное значение, можно сразу набирать горячую воду из-под крана. Это значительно ускорит процесс.

Это лучший способ сэкономить воду, время и нервы – это чайник. Так вода быстро закипает.

А вот добавление соли для ускорения процесса закипания – это миф. На самом деле, такое действие повышает температуру кипения.

Такие способы помогут вам быстро сварить макароны. Ваш гарнир будет не только вкусным, но и быстро приготовится.