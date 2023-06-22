Секунда дела: как быстро удалить косточки из вишен и черешен

Эти способы значительно сэкономят вам время

Лето — сезон фруктов, ягод, витаминов и консервации. Многие кулинары делают закрутки на зиму из вишен и черешен.

Однако проблемным вопросом здесь является удаление косточек — это весьма замедляет процесс заготовок любимого варенья или компота. Вместе с "РБК-Украина" мы подготовили несколько способов, которые помогут вам быстро удалить косточки с вишен и черешен.

Как быстро удалить косточки из ягод

Мало кто знает об этом, но вам поможет чеснокодавка. У этого кухонного устройства есть отверстие, которое идеально подойдет для чистки черешен или вишен.

Один из известных и удобных способов удаления косточек — шпилька. Чтобы извлечь косточку, нужно использовать булавку как ложку. Но здесь важно использовать ее осторожно, поскольку вы рискуете загрязниться.

Карандаш, шпажка, коктейльная соломинка или похожая тонкая цилиндрическая палочка — они все придут вам на помощь. С помощью этих предметов косточки из ягод легко выталкиваются наружу.

Удалить косточки из черешен или вишен можно с помощью обычного одноразового шприца. Внизу корпуса делается отверстие под косточку, а сбоку — под ягоду. Поршнем косточка выдавливается из вишни, а с помощью резинки возвращается на место.

Также, как и булавку, вы можете использовать и пинцет. Им нужно вынимать косточку и вытаскивать ее.

А когда достанете все косточки из ягод, приготовьте черешню в собственном соку. От такой оригинальной заготовки все придут в восторг.