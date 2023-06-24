Разделочные доски - источник микропластика в еде: как минимизировать его количество

Разделочная доска должна быть правильной

Разделочные доски являются неотъемлемой частью нашей повседневности. Они используются для вырезки фруктов, овощей, мяса и рыбы.

Вместе с тем немногие задумываются о том, что эти доски могут стать источником микропластика в нашей еде. Вместе с Ukr.Media расскажем, что же это такое и как минимизировать его количество в нашей еде.

Что такое микропластик и как он попадает в пищу

Микропластик – это маленькие фрагменты пластмассы размером менее 5 мм. Они могут образовываться в результате различных процессов: механический износ, разложение пластмассы под воздействием солнечного света и воды, а также при стирке синтетических тканей.

При использовании пластиковых досок острые ножи могут оставлять на поверхности микроцарапины, которые становятся местом скопления микропластика. При контакте с пищей микропластик может попадать в желудок и кишечник.

Как минимизировать количество микропластика в нашей еде

Один из вариантов – заменить пластиковые разделочные доски на доски других материалов, например, стекла, бамбука или дерева. Эти материалы менее склонны к образованию микроцарапины и легче моются, что уменьшает риск накопления микропластика.

Важное значение имеет правильный уход за досками. Их нужно регулярно мыть и дезинфицировать. Для очистки разделочной доски есть целых три способа.