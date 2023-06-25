Для чего хитрые кондитеры засовывают макароны в тесто: лайфхак, который вам точно понадобиться

Пышное тесто за секунды — это реальность!

Дрожжевое тесто – идеальное основание для разнообразной выпечки.Такие блюда нравятся многим гурманам. Кулинарные изделия с дрожжевым тестом отличаются великолепием, мягкостью и пористостью.

У такого теста есть один большой недостаток. Приходится долго ждать, пока тесто не подойдет. Иногда приходится ждать несколько часов, чтобы тесто стало пышным, а иногда мучная основа вообще не поднимается. К счастью, есть одна маленькая хитрость, позволяющая заметно ускорить процесс и гарантировать достижение требуемого результата. О ней вместе с Рixelinform и расскажем.

Что сделать, чтобы тесто быстро стало пышным

В это сложно поверить, но для этого нужно использовать макаронные изделия. Причем использовать макароны необходимо не любые, а только в виде трубочек.

Втыкать в тесто спагетти, спиральки и бантики глупо: никакого эффекта не будет. Также желательно, чтобы макароны были прямыми и длинными. Например, перья – хороший выбор, а вот рожки – не очень.

Именно благодаря трубчатым макаронным изделиям внутри мучного основания появится много воздуха. Благодаря этому тесто подойдет гораздо раньше обычного. Миску с полуфабрикатом даже не придется оставлять в теплом месте: нужный эффект будет достигнут и без этого.

Пышное тесто легко раскатать, если знать некоторые лайфхаки. Готовьте легко и с удовольствием!