Разварится мгновенно: одна простая хитрость поможет приготовить горох в считанные минуты

Вы могли не знать, что это можно сделать так быстро

Готовя, например, ароматный гороховый суп, кулинары настраиваются потратить много часов. Ведь горох следует сначала надолго замочить, а потом еще хороший час варить.

Поэтому кулинары редко берутся из этих блюд, и зря — ведь горох очень полезный и сытный продукт. Да и приготовить его можно очень быстро, если знать, как. Подробнее рассказали на Pixelinform.

Опытные повара знают, что можно сократить время приготовления без предварительного замачивания крупы. Для этого нужно знать некоторые тонкости.

Алгоритм поведения с горохом

Для начала горох следует тщательно промыть. Затем следует отправить его в кастрюлю с водой. На один стакан продукта берём 5-6 стаканов воды.

Ставим на огонь. Когда жидкость начнет кипеть, нужно подождать еще 10 минут и добавить в кастрюлю половину стакана холодной воды. Как только вода снова начнет кипеть, горошины станут мягче.

Такую манипуляцию – с добавлением ледяной воды – можно повторить несколько раз. Также повара советуют добавить в кастрюлю две столовые ложки сливочного масла. Это также сделает вкус и аромат ярче.

Трюк с содой

Этот способ все же нуждается в замачивании. Но понадобится всего один час. Секрет состоит в том, чтобы добавить в воду с горохом чайную ложку соды. Как только вы заметите, что горошек разбух, его следует тщательно промыть в чистой воде, а затем можно отправлять в кастрюлю. Также мы говорили, зачем замораживать лимон.