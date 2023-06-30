Пусть за еду заплатит друг: как в грузинской традиции поесть бесплатно вам помогут хинкали
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Никаких ножа и вилки!
Хинкали – традиционные грузинские пельмени. Это сытное, ароматное блюдо стало популярным во всем мире.
Есть много хинкали, как и готовить их – это настоящее искусство. Как правильно употреблять это блюдо, чтобы не опозориться, расскажем вместе с Ukr.Media.
Как правильно есть хинкали
По этикету хвостики не съедобны. Они делаются только для того, чтобы удобно держать хинкали.
Внутри самого мешочка из теста находится не только начинка с сочным фаршем, но бульон. Именно поэтому хинкали съесть его в один укус. Однако если есть его сразу после приготовления, можно запросто обжечься. Блюду нужно дать немного остыть.
После возьмите хинкали за хвостик и переверните вверх дном. Откусите небольшой кусочек теста и выпейте бульон. Потом уже ешьте мясную часть.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не ешьте хинкали столовыми приборами. В этом случае вы дадите бульону растечься по тарелке, чем очень обидите повара.
Как "заставить" друга заплатить за хинкали в ресторане
Дело в том, что по грузинской традиции после сытного обеда каждый подсчитывает хвостики от хинкали на тарелке. Съевший меньше всех оплачивает счет. Поэтому ешьте хинкали как можно больше – так вы еще и сэкономите свой бюджет.
Кстати, вкус хинкали может улучшить соответствующий соус. Попробуйте — и вы не сможете оторваться!