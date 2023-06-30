Пусть за еду заплатит друг: как в грузинской традиции поесть бесплатно вам помогут хинкали

Никаких ножа и вилки!

Хинкали – традиционные грузинские пельмени. Это сытное, ароматное блюдо стало популярным во всем мире.

Есть много хинкали, как и готовить их – это настоящее искусство. Как правильно употреблять это блюдо, чтобы не опозориться, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как правильно есть хинкали

По этикету хвостики не съедобны. Они делаются только для того, чтобы удобно держать хинкали.

Внутри самого мешочка из теста находится не только начинка с сочным фаршем, но бульон. Именно поэтому хинкали съесть его в один укус. Однако если есть его сразу после приготовления, можно запросто обжечься. Блюду нужно дать немного остыть.

После возьмите хинкали за хвостик и переверните вверх дном. Откусите небольшой кусочек теста и выпейте бульон. Потом уже ешьте мясную часть.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не ешьте хинкали столовыми приборами. В этом случае вы дадите бульону растечься по тарелке, чем очень обидите повара.

Как "заставить" друга заплатить за хинкали в ресторане

Дело в том, что по грузинской традиции после сытного обеда каждый подсчитывает хвостики от хинкали на тарелке. Съевший меньше всех оплачивает счет. Поэтому ешьте хинкали как можно больше – так вы еще и сэкономите свой бюджет.

Кстати, вкус хинкали может улучшить соответствующий соус. Попробуйте — и вы не сможете оторваться!