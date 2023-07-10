Никаких зеленых пятен и пузырей: хитрости, которые помогут выбрать печень

Обращайте внимание на эти нюансы при выборе продукта

Для того чтобы печень была вкусной, ее нужно не только правильно приготовить, но и выбрать. К сожалению, на рынке или в магазине не всегда можно найти качественный продукт. Каждому кулинару обязательно нужно знать, на что обращать внимание при выборе печени.

Вместе со "Слобідським краєм" расскажем, как не попасть в передрягу в этом тонком вопросе. Соблюдайте эти уловки – и в вашем холодильнике будет всегда свежая печень.

Общие правила выбора печени

Лучше всего покупать свежую печень, хотя ее срок годности всего 48 часов. Поэтому печень очень часто продают замороженной – в таком случае срок хранения увеличивается до трех месяцев.

Когда выбираете печень, обратите внимание на срез – в качественном замороженном продукте он должен быть ровным, с тонким слоем льда. При нажатии пальцем он должен подтаять секунд за 15. Если же на замороженной печени видны кристаллики льда – это уже неоднократно размораживающий признак.

На что обращать внимание при выборе куриной печени

У качественной куриной печени коричнево-бордовый цвет и сладковатый запах. Печень светлого желтоватого цвета или очень темную лучше не брать — скорее всего, птица была больной или ее выращивали на специальных кормах для ускорения роста. Обязательно понюхайте печень – кислый запах сигнализирует о несвежести продукта.

Также не стоит брать печень, если на поверхности видны зеленые пятна. Они остаются тогда, когда во время ее отделения был поврежден желчный пузырь – такая печень будет горькой по вкусу.

Как выбрать говяжью печень

Качественная говяжья печень имеет цвет спелой черешни, а вот телячья печень светлее. Чем старше животное, тем цвет темнее, и больше вероятность, что печень больна. Не стоит также брать печень с серым налетом – это свидетельствует о несвежести продукта.

Еще одна особенность говяжьей печени – белая пленка. В свежем продукте он легко отделяется. Обратите внимание на желчные протоки: если продукт качественный, они не будут отличаться. У больного животного протоки будут уплотнены и будут выглядеть серыми кольцами.

Говяжью печень может выдать белая пленка. Если под ним видны пузырьки, то печень заражена паразитами.

Как правильно выбрать свиную печень

Она должна быть блестящей и влажной и иметь красивый бордовый цвет. Если свиная печень света – это несвежий субпродукт.

Проверить свежесть свиной печени можно, проткнув ножом кусок. Если следует красная кровь – продукт свежий, темно-красная или коричневая говорит о несвежести. Запах свежей печени должен быть сладковатым, а не кислым.

Если вы уже выбрали продукт, приготовить печень легко. Главное — придерживаться некоторых хитростей.