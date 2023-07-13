Кофе дома лучше, чем в кофейне: три "золотых" правила качественного напитка

Детали, которые следует запомнить

Есть стереотип, что хороший кофе подают только в кофейнях. На самом же деле, имея достаточное желание, даже в домашних условиях можно приготовить роскошный напиток. Мы рассказывали, как варить ароматную карамельную джезву.

Даже если не вдаваться в такие детали как тонкости помола, давление и использование кофемашины, сварить дома кофе очень высокого качества. Вместе с Pixelinform рассказываем, каким деталям следует уделить внимание.

Качество кофе

Даже если вам лень самостоятельно измельчать кофе, придется смириться. Лучше всего покупать кофе только в зернах. Если вам нравится классический, слегка кисловатый вкус кофе, то лучше выбирать сорт кофе арабика.

Измельчение

Если вы хотите, чтобы вкус был насыщенным, а аромат буквально сбивал с ног, то следует тщательно заниматься процессом перемалывания зерен. Чем тоньше получится помол, тем лучше будет напиток.

Количество кофе

При заваривании в чашке в расчете на одну чашку следует брать две маленькие ложки продукта. Братья больше не стоит, потому что кофе получится крепким и горьким. Если же положить меньше кофе, то вы не почувствуете вкус напитка. Также мы рассказывали, как выбрать "свой" кофе.