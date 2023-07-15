Вы могли не знать: что добавить в воду для кукурузы, чтобы было еще вкуснее

Хитрость опытных кулинаров

Мы рассказывали о тонкостях приготовления молодого картофеля. Теперь делимся хитрым трюком, который поможет кукурузе стать еще вкуснее.

Если вы в результате приготовления кукурузы хотите получить не просто вареные кочаны, а вкусное ароматное блюдо с нежным сливочно-молочным привкусом, стоит отказаться от традиционной варки в воде. Секрет успеха – в одном довольно необычном ингредиенте, рассказывает Pixelinform.

Чтобы наслаждаться вкуснейшей кукурузой, в воду, в которой она варится, следует добавить молоко. Продукта должно быть половина от общего объема жидкости.

Как вариант – можно совсем не использовать воду. Кукурузу можно варить в одном только молоке.

Кроме этого, потребуется еще два компонента, отвечающих за конечный результат. Это совсем немного соли и кусочек сливочного масла. Их нужно добавить в горячую кукурузу, которую уже выловили из жидкости. Такая кукуруза получается невероятно вкусной с ощутимым молочно-сливочным послевкусием.

Есть еще один способ приготовления вкусной кукурузы: в этот раз в собственном соку. Для этого неочищенные кочаны прямо в листьях следует поместить в микроволновку и держать их там до полной готовности при максимальной мощности. Также мы рассказывали, зачем опытные кулинары замораживают сметану.