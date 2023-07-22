У кого День ангела 23 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 23 июля, в 2023 году отмечается День дачника, Всемирный день китов и дельфинов, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Также в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 23 июля

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник". 23 июля почитается мученик Александр Никопольский (Армянский).

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 23 июля церковью чтится мученик Антоний Никопольский (Армянский) и Антоний Печерский.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец".

Егор, — это имя появилось как просторечная форма имени Георгий, но уже много столетий назад стала самостоятельным именем.

Даниил (Данила), — это древнееврейское имя, которое переводится как "Бог — мой судья". 23 июля почитается мученик Даниил Никопольский (Армянский).

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 23 июля чтится мученик Леонтий Никопольский (Армянский).

Нестор, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "возвращаться домой" или "тот, что вернулся домой".

Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Женские именины 23 июля не отмечаются.

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