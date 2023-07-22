У кого День ангела 23 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 23 липня, у 2023 році відзначається День дачника, Всесвітній день китів та дельфінів, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Також в цей день носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 23 липня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник". 23 липня вшановується мученик Олександр Нікопольський (Вірменський).

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 23 липня церквою вшановується мученик Антоній Нікопольський (Вірменський) та Антоній Печерський.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб".

Єгор, — це ім’я з’явилося як просторічна форма імені Георгій, але вже багато століть тому стала самостійним ім’ям.

Данило (Даниїл), — це давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Бог — мій суддя". 23 липня вшановується мученик Даниїл Нікопольський (Вірменський).

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 23 липня вшановується мученик Леонтій Нікопольський (Вірменський).

Нестор, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому".

Петро, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".

Жіночі іменини 23 липня не відзначаються.

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