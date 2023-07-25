Без этих хитростей летом не обойтись: как отмыть руки после молодого картофеля

Оказывается, не нужно тереть руки часами!

Вряд ли найдется человек, который не любит полакомиться молодым картофелем. Единственное, что может испортить "картофельный" настрой — грязные руки после его чистки.

Безусловно, можно чистить картофель в перчатках, но это неудобно и медленно. Если чистить под водой — счет в конце месяца придет просто невероятный! Поэтому вместе с SHUBA расскажем о бюджетных способах мытья рук после чистки картофеля.

Как отмыть руки от молодого картофеля

Вас спасет сода. Просто намочите руки теплой водой, посыпьте ею руки, потрите мягкой щеткой или пемзой и мойте. Проблема решена!

Лимон или лимонную кислоту следует использовать дозировано или растворять в воде — в ином случае можно навредить нежной коже. Просто натрите руки лимоном или лимонной кислотой, подождите, пока высохнет сок или раствор, и смойте водой. Но не забудьте увлажнить кожу кремом.

Если нанесете на 10 минут помидорный сок на руки, а после вымоете их под проточной водой, на коже не останется ни одного картофельного пятнышка. Но не забудьте также увлажнить руки кремом.

Еще один действенный способ — нанести на руки нашатырный спирт и после смыть. Такой способ еще и поможет продезинфицировать руки.

Смажьте руки вазелином, глицерином или гидрофильным маслом — и они будут чистыми! Масляное основание "поднимет" все загрязнения на поверхность кожи.

Кстати, благодаря лайфхакам от "Телеграфа" ваши руки останутся чистыми и после чистки грибов. Попробуйте — и останетесь довольными!