Лайфхаки, которые сэкономят вам деньги: как аккуратно и быстро очистить колбасу от кожуры

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Колбаса — вкусный и любимый многими продукт. Это и отличный перекус в случае прихода неожиданных гостей, и важный ингредиент некоторых блюд.

Однако иногда колбасные изделия очень тяжело очистить: мясо большими кусками остается на кожуре и приходится все выбрасывать. Как избавится от проблемы одним движением руки, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как легко и просто почистить колбасу

Здесь имеет значение, для чего вам нужна колбаса. Если вам необходимо отрезать пару кусочков для бутерброда, то лучше это сделать с кожурой и только потом очистить.

Для нарезок нужно снять всю оболочку целиком. Сначала необходимо отрезать хвостик, аккуратно поддеть острым ножом кожуру, а потом ее удалить.

Если кожура не снимается или чистится кусками, то отправьте палку колбасы острым концом под струю холодной воды на минуту. После снова можно попробовать ее очистить. Кстати, такой же способ подойдет для сосисок или сарделек.

Если кожура не снимается, стоит обдать конец палки кипятком, потом подцепить кожуру и снять ее. Как вариант — подержать колбасу над горячим паром и легко снять шкурку.

Сыровяленую колбасу можно положить на 30 минут в морозильную камеру. По истечению этого времени оболочка снимается достаточно легко.

Помните: после очищения от кожуры колбасу сразу есть не стоит. Необходимо сначала сполоснуть ее под проточной водой и протереть салфеткой.

Очистили колбасу? Самое время приготовить потрясающие оладьи. Приятного аппетита!