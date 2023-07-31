У кого День ангела 1 августа: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 1 августа, в 2023 году начинается Всемирная неделя грудного вскармливания, а также отмечается День борьбы с раком легкого, Международный день консервирования, Международный день "чайлдфри". Также в этот день празднуют свой День ангела носители девяти имен.

Мужские именины 1 августа

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 1 августа почитается преподобный Григори Новый.

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 1 августа церковью чтится митрополит Димитрий Ростовский.

Митрофан, — греческое имя, которое переводится как "матерью явленный". 1 августа почитается епископ Воронежский Митрофан (в схиме Макарий).

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий". 1 августа чтится князь Роман Олегович.

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел". 1 августа чтится преподобный Серафим Саровский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 1 августа почитается король Сербский Стефан Лазаревич Новый (Высокий).

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача".

Женские именины 1 августа

Евгения, — с греческого языка переводится как "высокородная", "благородная". 1 августа почитается княгиня Евгения Сербская.

Милица, — это имя популярно в Сербии, Черногории и Македонии, и значит "миленькая", "любимая". 1 августа чтится благоверная княгиня Милица (во Святом Крещении Евфросиния).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про маленькую хитрость, как сделать рис рассыпчатым и вкусным.