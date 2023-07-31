У кого День ангела 1 серпня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 1 серпня, 2023 року розпочинається Всесвітній тиждень грудного вигодовування, а також відзначається День боротьби з раком легені, Міжнародний день консервування, Міжнародний день "чайлдфрі". Також цього дня святкують свій День ангела носії дев’яти імен.

Чоловічі іменини 1 серпня

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 1 серпня вшановується преподобний Григорі Новий.

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 1 серпня церквою вшановується митрополит Димитрій Ростовський.

Митрофан, — грецьке ім’я, яке перекладається як "матір’ю явлений". 1 серпня вшановується єпископ Воронезький Митрофан (в схимі Макарій).

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить з давньогрецької і означає "сильний", "міцний". 1 серпня вшановується князь Роман Олегович.

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел". 1 серпня вшановується преподобний Серафим Саровський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 1 серпня вшановується король Сербський Стефан Лазаревич Новий (Високий).

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача".

Жіночі іменини 1 серпня

Євгенія, — з грецької мови перекладається як "благородна". 1 серпня вшановується княгиня Євгенія Сербська.

Миліца, — це ім’я популярне в Сербії, Чорногорії та Македонії, і значить "миленька", "улюблена". 1 серпня вшановується благовірна княгиня Миліца (у Святому Хрещенні Єфросинія).

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