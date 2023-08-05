Три хитрости от шеф-повара: как легко очистить помидор от кожуры

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Помидор — частый ингредиент самых разнообразных блюд. Многие рецепты предполагают такую ювелирную процедуру как снятие с него кожицы.

Как просто и быстро провести эту "процедуру", расскажем вместе с "Идеи 24". Эти три лайфхака не просто облегчат вам жизнь, а сделают приготовление пищи быстрее и проще.

Как быстро и просто очистить помидор от кожицы

Для этого способа сделайте ножом Х-образный разрез в нижней части помидора. Наполните чашу холодной водой, добавьте несколько кубиков льда и отставьте.

В кипящую кастрюлю с водой опустит помидор, пока его кожура не станет мягкой. Вытащите и положите в миску с ледяной водой на 5 минут. Когда помидор остынет, вытащите его из воды и легко снимите кожицу.

Для второго способа вам необходимо проткнуть помидор посередине вилкой и удерживать его над раскаленной плитой на расстоянии 5 – 10 сантиметров от огня. Переворачивая вилку, вращайте помидор. Когда шкурка станет достаточно мягкой, то осторожно снимите ее пальцами.

Для третьего способа сделайте ножом Х-образный разрез в нижней части помидора, по желанию можно дополнительно надрезать его по бокам и сверху. Положите помидоры в микроволновку и разогрейте в течение 30 секунд, после чего осторожно снимите шкурку пальцами.

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