Найден ответ на важный вопрос: нужно ли чистить яблоки для повидла

Раскрыт секрет идеального вкуса яблочного джема

Яблочное повидло — пожалуй, одного из самых любимых. Это лучший способ сделать домашние блины еще вкуснее.

Однако до сих пор не стихают споры о том, какие яблоки лучше использовать для приготовления лакомства — очищенные или нет. Разберемся в вопросе вместе с "Важно знать".

Как правильно варить яблочное варенье

Кислые яблоки необходимо потушить на маленьком огне до размягчения, протереть через металлическое сито и отправить в блендер. Туда же добавить сахар в том же количестве и все перебить.

После получившуюся массу необходимо поместить в кастрюлю, отправить на огонь и довести до кипения. Помешивая, варенье необходимо варить еще полчаса, затем разлить по стерилизованным банкам.

Так чистить или не чистить яблоки для повидла

Может показаться, что на стадии с металлическим ситом вопрос кожуры решился, но нет! Если не чистить яблоки, кусочки кожуры всё равно останутся в продукте и повлияют на время его приготовления. Кроме того, повидло со значительной долей кожуры содержит куда меньше витаминов, чем "чистое". Именно поэтому яблоки лучше чистить.

Повидло из неочищенных фруктов можно готовить в двух случаях — если варенье из плодов ранних сортов или же вам необходимо, чтобы варенье хранилось как можно дольше. В других случаях кожицу с яблок все же снимайте.

А вы знали, что из яблок можно еще приготовить необычный майонез? Попробуйте — и к покупному больше не вернетесь.