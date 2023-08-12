Настоящая или подделка: кофеманы делятся, как определить качество кофе еще в магазине

Рассказываем о маленьких "кофейных" нюансах

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Однако все чаще на прилавках магазинов можно встретить поддельный кофе.

Поэтому очень важно уметь отличать оригинальный продукт от фальсификата. Выбирать кофе нужно очень серьезно – тогда у вас получится не потратить деньги зря и приобрести отличный напиток. Вместе с Ukr.Media рассказываем, как выбрать качественный кофе и не попасться на подделку.

Как определить качество кофе в магазине

Первое, на что необходимо обратить внимание при покупке кофе, – упаковка. На ней обязательно должны быть обозначены страна-производитель и штрихкод. Обязательно убедитесь в наличии даты и срока годности.

При выборе обратите внимание на зерна – они должны быть одинакового цвета и практически идентичного размера. Понаблюдайте за ними. Если зерна тусклые или имеют странную текстуру, то от покупки такого товара лучше отказаться – это может быть признаком поддельного кофе. Натуральные зерна обладают легким масляным блеском и ровным цветом.

Чтобы убедиться в натуральности кофе, обращайте внимание и на его аромат – он должен быть приятным и достаточно выразительным. Также могут присутствовать карамельные, шоколадные и цветочные нотки – это признак качественного продукта. Резкий неприятный аромат указывает сна фальсификат.

Как определить кофе в домашних условиях

Если при покупке кофе у вас нет возможности посмотреть на зерна из-за герметичной упаковки, проверьте ее качество в домашних условиях. Для этого опустите несколько зерен в стакан с чистой водой. Если они всплывут на поверхность – кофе оригинальный.

Кстати, если потереть зерна о бумажное полотенце и на нем останутся следы, то кофе может содержать опасный свинцовый краситель. Лучше от такого напитка отказаться.

Обратите внимание и на готовый кофе. Если напиток имеет приглушенный вкус и тусклый цвет, он поддельный.

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