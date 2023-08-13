Эти способы уберегут от антибиотиков: как почистить курицу от "химии"

Для таких способов не нужны какие-то специальные средства

Курица – едва ли не самое легкое в приготовлении мясо. К тому же блюда получаются сочными, ароматными и диетическими. Что может быть лучше вкуснейших котлет?

Но мы не можем быть уверенными в качестве магазинного мяса – в нем могут быть антибиотики. Как минимизировать вредное влияние накопленных в курятине веществ на наш организм, расскажем вместе с "Жіночим світом". Конечно, очистить мясо от всех гормонов и медикаментов не получится, но все же от большей части токсинов можно избавиться.

Способы очищения курицы от антибиотиков

Варите курицу несколько раз. Отварив куриную тушку впервые, вылейте куриный бульон. Если курица не выращена дома, никакой пользы от этого бульона вы не получите. Максимум – он просто не навредит организму.

Не готовьте курицу целиком и избавьтесь от всех внутренностей. Внимательно извлеките почки и печень, в которых накапливается больше всего токсинов. Удалите куриную кожу и только после этого приступайте к приготовлению.

Антибиотиков в курице можно избавиться с помощью раствора. Для его приготовления на 1 л чистой воды 2 ст. л. соли и сок половины лимона. В таком растворе замочите курицу минимум на 2 часа. После этого слейте старую воду, сделайте новый раствор и снова замочите птицу на 2 часа.

Можно вымочить мясо в минеральной воде – это не только уменьшит количество антибиотиков и гормонов в курице, но и размягчит ее. После длительного замачивания можете смело начинать приготовление куриной грудки – у вас получится непревзойденное блюдо.

Приготовьте из очищенного мяса курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!