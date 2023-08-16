Будете жарить и зимой: секреты заморозки кабачков от опытных кулинаров

Способы заморозки зависят от того, что вы будете готовить из кабачков

Большинство считают кабачки "летним" овощем. Кулинары даже не пытаются запастись им на зиму — сезон прошел, и все, прощайте любимые кабачки по-французски.

Однако при правильном подходе замороженные кабачки ничуть не отличаются по вкусу от свежих. Вместе с "Важно знать" расскажем, как наслаждаться кабачковыми оладьями даже на Новый год!

Как заморозить кабачки на зиму

Перед заморозкой подумайте, что вы планируете делать с ними после разморозки. Для любителей блинчиков и оладушек лучше подойдет один способ, для рагу или детское питание — другие способы.

В любом случае они пролежат в морозилке в целости и сохранности всю зиму. Однако размораживать и впоследствии использовать их будет куда проще, если организовать всё еще до начала заморозки. Перед процессом заморозки подготовьте несколько полиэтиленовых пакетов, контейнер и запас пищевой пленки.

Как заморозить кабачки кубиками

Такой способ подойдет в первую очередь любителям кабачковых рагу. Для начала овощи нарежьте сантиметровыми кубиками и бланшируйте их в несоленом кипятке 2–3 минуты. Кабачки слейте на дуршлаг и сразу залейте их холодной водой с кубиками льда. Когда овощи охладятся, переложите их на вафельное полотенце и дайте просохнуть.

Просушенные кубики переместите на застеленный пищевой пленкой поддон и оставьте их в морозилке на 4 часа при температуре в 20 градусов мороза. После пересыпьте их в плотный пакет с зип-застежкой, герметично закройте и отправьте в морозилку.

Точно таким образом можно заморозить и кабачки кружочками. Так их будет куда удобнее будет обжаривать в кляре после разморозки.

Как заморозить натертые кабачки

Этот способ идеален для тех, кто любит кабачковые оладьи. Натрите овощи на крупной терке, удалите ненужную жидкость. Кабачки переложите в плотные пакеты с зип-застежками, удалите воздух и отправьте в морозилку.

Как заморозить кабачковое пюре

Нарежьте кабачки, отварите их в несоленой воде и с помощью блендера перебейте в однородную кашицу. Когда пюре остынет, разложите его в формы для льда и дайте полежать в морозилке 4 часа при 20 градусах мороза. Переложите их в зип-пакеты и отправьте в морозилку.

В это сложно поверить, но из замороженных кабачков можно приготовить даже потрясающие котлеты по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь любимыми кабачками круглый год.