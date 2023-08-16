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Будете жарить и зимой: секреты заморозки кабачков от опытных кулинаров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Наслаждайтесь кабачками целый год
Наслаждайтесь кабачками целый год. Фото zira.uz

Способы заморозки зависят от того, что вы будете готовить из кабачков

Большинство считают кабачки "летним" овощем. Кулинары даже не пытаются запастись им на зиму — сезон прошел, и все, прощайте любимые кабачки по-французски.

Однако при правильном подходе замороженные кабачки ничуть не отличаются по вкусу от свежих. Вместе с "Важно знать" расскажем, как наслаждаться кабачковыми оладьями даже на Новый год!

Как заморозить кабачки на зиму

Перед заморозкой подумайте, что вы планируете делать с ними после разморозки. Для любителей блинчиков и оладушек лучше подойдет один способ, для рагу или детское питание — другие способы.

В любом случае они пролежат в морозилке в целости и сохранности всю зиму. Однако размораживать и впоследствии использовать их будет куда проще, если организовать всё еще до начала заморозки. Перед процессом заморозки подготовьте несколько полиэтиленовых пакетов, контейнер и запас пищевой пленки.

Как заморозить кабачки кубиками

Такой способ подойдет в первую очередь любителям кабачковых рагу. Для начала овощи нарежьте сантиметровыми кубиками и бланшируйте их в несоленом кипятке 2–3 минуты. Кабачки слейте на дуршлаг и сразу залейте их холодной водой с кубиками льда. Когда овощи охладятся, переложите их на вафельное полотенце и дайте просохнуть.

Просушенные кубики переместите на застеленный пищевой пленкой поддон и оставьте их в морозилке на 4 часа при температуре в 20 градусов мороза. После пересыпьте их в плотный пакет с зип-застежкой, герметично закройте и отправьте в морозилку.

Точно таким образом можно заморозить и кабачки кружочками. Так их будет куда удобнее будет обжаривать в кляре после разморозки.

Как заморозить натертые кабачки

Этот способ идеален для тех, кто любит кабачковые оладьи. Натрите овощи на крупной терке, удалите ненужную жидкость. Кабачки переложите в плотные пакеты с зип-застежками, удалите воздух и отправьте в морозилку.

Как заморозить кабачковое пюре

Нарежьте кабачки, отварите их в несоленой воде и с помощью блендера перебейте в однородную кашицу. Когда пюре остынет, разложите его в формы для льда и дайте полежать в морозилке 4 часа при 20 градусах мороза. Переложите их в зип-пакеты и отправьте в морозилку.

В это сложно поверить, но из замороженных кабачков можно приготовить даже потрясающие котлеты по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь любимыми кабачками круглый год.

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