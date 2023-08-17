Всего пять минут – и горох будет мягким: трюк, которым пользуются в ресторанах

Многие отказываются от гороха, ведь он долго варится

Мы рассказывали, как сварить гречку, чтобы она приобрела оптимальную текстуру и сохранила форму. Теперь делимся способом, который позволит сделать горох мягким уже через 5 минут после закипания воды.

Горох – очень полезный и питательный компонент для блюд. Однако в натуральном виде он очень долго готовится и требует длительного замачивания. Словом, в классическом исполнении это боб для тех, кто имеет неограниченное количество времени. Но есть определенные уловки, которые сделают горох мягким всего за 5 минут. О них рассказали на Ukr.Media.

Как быстро приготовить горох

С этим простым трюком горох юуде мягким всего через 5 минут после закипания воды, а уже через 30 минут вы будете иметь готовое блюдо. Это совсем не сложно.

Для начала следует промыть продукт тщательно – промывать следует до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Положите чистый горох в кастрюлю с водой, посолите.

Когда горох закипит, подождите 10 минут. Влейте в кастрюлю еще немного голодной воды – 0,5 чашки будет достаточно. Снова дождитесь закипания.

Способ с содой

Помимо способа варки с добавлением холодной воды есть еще один способ, который поможет сварить горох быстрее. Он состоит в добавлении соды.

Всыпать продукт следует во время варки гороха примерно через 15 минут после того, как вода закипит. На 2 литра воды добавляем половину чайной ложки.

С содой горошины разварятся уже через 5-7 минут. Этот способ подходит для каши, но может добавить специфический вкус бульона, поэтому не стоит использовать его в приготовлении ароматного горохового супа.