Никакого уксуса: чем заменить кислоту в консервации

Эти продукты заменят уксус в заготовках

Что может быть вкуснее хрустящего маринованного огурчика зимой? Откройте баночку и поставьте на стол — уверены, никто не пройдет мимо, не схватив хотя бы один.

Обычно кулинары добавляют в консервацию уксус — так любимые блюда хранятся дольше, а огурцы и помидоры получаются вкусными и хрустящими. Однако иногда по каким-то причинам уксус противопоказан. Вместе с "ТСН" рассказываем, чем его можно заменить.

Что добавить в консервацию вместо уксуса

Уксус можно заменить лимонной кислотой. Разбавьте 1 чайную ложку лимонной кислоты в 14 ложках воды — и вы получите аналог 9%-го уксуса.

Вместо уксуса можно также использовать лимоны. Для трехлитровой банки огурцов достаточно добавить шесть колец лимона.

Прекрасным консервантом является также красная смородина. На трехлитровую банку достаточно два стакана красной смородины с веточками. Подойдет также брусника, клюква – на трехлитровую банку нужно будет 100 грамм ягод.

Для консервирования в банку можно также добавить 100 г кислых яблок. Если нет этих фруктов — можно использовать их сок.

Также некоторые кулинары добавляют в каждую банку по 100 г щавеля. Он также обладает консервирующими свойствами. Такие же свойства у водки. Достаточно лишь 50 г на трехлитровую банку — и ваша консервация будет стоять долго.

А вот как лучше хранить консервацию — читайте в материале "Телеграфа". С этими хитростями заготовки простоят очень долго.