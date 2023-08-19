Будьте осторожны с этим ингредиентом: огурцы могут стать мягкими

Добавляйте этот продукт осторожно!

Вряд ли кто-то зимой откажется от непревзойденных хрустящих огурчиков. Попробуйте только открыть баночку и поставить ее на стол — и такая закуска разлетится моментально. Да и готовить консервированные огурцы любят и умеют практически каждый кулинар.

Чтобы овощи получились хрустящими и вкусными, следует придерживаться определенных правил и класть в банке только предусмотренные ингредиенты. С чем стоит быть осторожным при подготовке огурцов, расскажем вместе с FoodOboz.

Какой продукт может испортить хруст огурцов

В это сложно поверить, но причиной испорченных маринованных огурцов может стать именно чеснок. Но не стоит отказываться от его использования при консервации огурцов — просто делайте это осторожно.

Например, на трехлитровую банку огурцов достаточно положить 1 зубчик чеснока. Такое количество придаст пикантности закуске, но не повлияет на такой любимый всеми хруст.

Кстати, "улучшить" хрустящесть" ваших любимых огурцов можно с помощью необычных ингредиентов. Добавьте в банку дубовые или смородиновые листья и наслаждайтесь всю зиму прекрасной закуской!

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