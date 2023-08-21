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Простоит намного дольше: хитрые способы продлить срок хранения молока

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваше молоко будет свежим дольше
Ваше молоко будет свежим дольше. Фото usionline.com

Раскрываем "молочные" хитрости, которые сэкономят вам деньги

У молока очень короткий срок годности: буквально несколько дней и оно начинает скисать. Иной раз сваришь себе любимый ароматный кофе, достаешь купленное вчера молоко — а оно уже не совсем свежее.

Вместе с "УНИАН" разбираемся, что сделать, чтобы молоко дольше хранилось. Так вы сэкономите деньги и время на поход в магазин.

Почему молоко быстро скисает в холодильнике

Если молоко скисло за 1-2 дня, у этого может быть несколько причин:

  • неправильное хранение в магазине. Продукт мог долго пролежать на складе или в холодильнике магазина была установлена неправильная температура;
  • неправильное хранение дома. Хранить его нужно при температуре 4-5° и ни в коем случае не ставить на верхние полки или дверцу — там для молока слишком тепло. Лучше разместить напиток на нижних полках;
  • плохо вымытая посуда. Если вы купили молоко у фермеров или на рынке — его могли налить в нестерильную посуду, и бактерии из тары ускоряют скисание;
  • хранение в прозрачной таре. Дело в том, что напиток скисает быстрее под воздействием света — именно поэтому лучше его перелить в непрозрачную тару.

Однако самая частая причина скисания молока — обычная забывчивость. Люди просто забывают вовремя отправить его в холодильник и напиток прокисает при комнатной температуре.

Как предотвратить скисание молока

Для долгого хранения молока прокипятите его, остудите до комнатной температуры, влейте в непрозрачную тару с крышкой и поставьте в холодильник. Таким образом вы убьете молочнокислые бактерии и продлите срок годности до 5-7 дней. Через некоторое время бактерии снова попадут в него и размножатся, но это произойдет позже.

Продлить срок годности молока помогут молочные консерванты. Среди них:

  • маленький кусочек сахара до кипячения;
  • щепотка соли или щепотка соды во время кипячения;
  • веточка мяты или лист хрена (во время хранения в холодильнике).

Кстати, ранее мы рассказывали, как очистить кастрюлю после подгоревшего молока. Готовьте легко!

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