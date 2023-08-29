Именины 30 августа: кого нужно поздравить с праздником в среду

У каждого найдется хоть один знакомый именинник в этот день

В среду, 30 августа, в 2023 году отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, Международный день китовой акулы, Международный день Каберне Совиньон.

Кроме того, в этот день отмечается День Мирона. А носители сразу восьми женских и мужских имен празднуют свой День ангела, — о каждом из них мы расскажем ниже.

Женские именины 30 августа

Ульяна, Юлиана, — это два разных имени, которые имеют общее происхождения и оба значат "из рода Юлиев" или "та, что принадлежит Юлию". Покровительницами и Ульян, и Юлиан являются святые Иулиании. 30 августа церковью чтится святая мученица Иулиания Птолемаидская.

Мужские именины 30 августа

Алексей, — это имя имеет древнегреческое происхождение и буквально значит "защищать", "оберегать".

Дмитрий, — это еще одно древнегреческое имя, которое переводится как "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь". 30 августа почитается преподобный Илия Калабрийский.

Мирон, — это древнегреческое имя, которое переводится как "тот, кто пахнет миро" или "тот, кто плачет". 30 августа церковью чтится священномученик и пресвитер Мирон Кизический.

Павел, — это латинское имя, которое переводится как "малый", "небольшой". 30 августа почитается мученик Павел Птолемаидский.

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей". 30 августа почитаются сразу два святых с таким именем, — мученик Филипп Никомидийский и преподобный Филипп Сухонский.

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