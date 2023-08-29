Іменини 30 серпня: кого треба привітати зі святом у середу

У кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник цього дня

У середу, 30 серпня, 2023 року відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, Міжнародний день китової акули, Міжнародний день Каберне Совіньйон.

Окрім того, у цей день відзначається День Мирона. А носії одразу восьми жіночих та чоловічих імен святкують свій День ангела, — про кожен із них ми розповімо нижче.

Жіночі іменини 30 серпня

Уляна, Юліана, — це два різних імені, які мають спільне походження і обидва означають "з роду Юліїв" або "та, що належить Юлію". Покровительками і Улян, і Юліан є святі Іуліанії. 30 серпня церквою вшановується свята мучениця Іуліанія Птолемаїдська.

Чоловічі іменини 30 серпня

Олексій, — це ім’я має давньогрецьке походження і буквально означає "захищати", "оберігати".

Дмитро, — це ще одне давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "присвячений богині землі та родючості Деметрі".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь". 30 серпня вшановується преподобний Ілля Калабрійський.

Мирон, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто пахне миро" або "той, хто плаче". 30 серпня церквою вшановується священномученик і пресвітер Мирон Кізичний.

Павло, — це латинське ім’я, яке перекладається як "малий", "невеликий". 30 серпня вшановується мученик Павло Птолемаїдський.

Пилип (Філіп), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней". 30 серпня шануються одразу два святі з таким ім’ям, — мученик Пилип Нікомідійський та преподобний Пилип Сухонський.

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