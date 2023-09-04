Именины 5 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела во вторник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не забудьте поздравить с именинами знакомых
Во вторник, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности, День опозданий, День сырной пиццы.
Кроме того, в этот день чествуется День памяти святого Луппа Солунского. А носители сразу пяти мужских и женских имен празднуют свой День ангела, — и ниже мы расскажем подробнее про каждого из них.
Мужские именины 5 сентября
Иван, Ян, — считается, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". При этом покровителями как Иванов, так и Янов выступают святые Иоанны.
Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".
Павел, — это латинское имя, которое переводится как "малый", "небольшой".
Женские именины 5 сентября
Елизавета, — еврейское имя, которое значит "Бог мой — клятва". 5 сентября почитается святая мученица Лисавета.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про простой лайфхак, как предотвратить намерзание льда в холодильнике.