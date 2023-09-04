Именины 5 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела во вторник

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности, День опозданий, День сырной пиццы.

Кроме того, в этот день чествуется День памяти святого Луппа Солунского. А носители сразу пяти мужских и женских имен празднуют свой День ангела, — и ниже мы расскажем подробнее про каждого из них.

Мужские именины 5 сентября

Иван, Ян, — считается, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". При этом покровителями как Иванов, так и Янов выступают святые Иоанны.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — это латинское имя, которое переводится как "малый", "небольшой".

Женские именины 5 сентября

Елизавета, — еврейское имя, которое значит "Бог мой — клятва". 5 сентября почитается святая мученица Лисавета.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про простой лайфхак, как предотвратить намерзание льда в холодильнике.