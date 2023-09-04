Іменини 5 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у вівторок

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 5 вересня, відзначають Міжнародний день благодійності, День запізнень, День сирної піци.

Окрім того, цього дня вшановується День пам’яті святого Луппа Солунського. А носії одразу п’яти чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела, і нижче ми розповімо докладніше про кожного з них.

Чоловічі іменини 5 вересня

Іван, Ян, — вважається, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". При цьому покровителями як Іванів, і Янів виступають святі Іоани.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Павло, — це латинське ім’я, яке перекладається як "малий", "невеликий".

Жіночі іменини 5 вересня

Єлизавета, — єврейське ім’я, яке означає "Бог мій — клятва". 5 вересня вшановується свята мучениця Лисавета.

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