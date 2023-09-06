Об этих нюансах мало кто знает: почему взрываются банки с консервацией и можно ли их спасти

Делайте так — и ваши банки будут целыми до следующего сезона

Консервация — это отличный способ сохранить вкус любимых овощей на зиму. В этом деле важно все — от правильно выбранных продуктов до банок и крышек.

Часто так бывает, что и рецепт правильный, и банки стерилизованы, а крышки сорвало. Маринад или рассол становятся мутными, а овощи мягкими и с резким запахом. Вместе с Shuba разбираемся, почему это происходит и можно ли в этом случае спасти консервацию

Почему банки вздуваются

Из-за подпорченных или гнилых овощей. В них есть бактерии, которые становятся причиной брожения. Чтобы этого не случилось, следует мыть и овощи, и дополнительные продукты — укроп, листья смородины, хрен, чеснок.

Плохо вымытые и простерилизованные банки с крышками — это одна из самых ошибок в консервации. На банке не должно быть никаких трещин и надколов — иначе воздух будет проходить внутрь банки и консервация может взорваться.

Нарушение правил хранения консервации. После остывания банок под одеялом их нужно перенести в прохладное без яркого света место и проверять их состояние каждые 2-3 дня.

Как спасти консервацию, если банка взорвалась

Большинство кулинаров делать это категорически не рекомендуют, особенно если испорченная банка обнаружена не сразу. Также не рекомендуется употреблять продукты из взорвавшейся банки, особенно если обнаружили вы это не сразу.

Однако если вы хотите спасти консервацию, достаньте любимые огурцы и помидоры, помойте их, оставьте неподпорченные. Затем сделайте новый маринад, стерилизуйте банки и снова закатайте.

Учтите, что этот способ не дает 100% гарантии, но если вы сделаете все правильно, то повторно консервацию можно сохранить. Однако запомните, что этот способ не подойдет для овощных ассорти, рыбных консервов и грибов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбирать крышки для консервации. Так ваши банки простоят сколько нужно.