Как готовят кофе бариста по утрам: секреты приготовления бодрящего напитка

Не все знают об этих лайфхаках

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Он давно перестал уже считаться сугубо "утренним": его пьют на завтрак, в обед и ужин, на кофе приглашают и назначают деловые встречи.

Однако не каждый знает, как правильно заварить кофе, ведь на это может повлиять помол кофе или тип кофеварки. С этими тонкостями разберемся вместе с "УНИАН".

Как заваривать правильно кофе в турке

Пожалуй, это самый распространенный способ заваривания кофе дома. Главные правила приготовления напитка:

в турке можно заваривать кофе как холодной (так вы получите более насыщенный вкус), так и горячей водой (тогда напиток будет иметь более мягкий вкус);

для нежного вкуса во время приготовления напитка в турке можно добавить кусочек сливочного масла;

не стесняйтесь добавлять любимые пряности;

для более насыщенного вкуса трижды снимите напиток с огня, когда пенка будет подниматься;

гуща осядет быстрее, если в готовый кофе добавить ложку холодной воды.

Как правильно готовить кофе в чашке

Этот способ актуален для тех, у кого отсутствует специальный девайс. Готовить такой напиток легко:

засыпьте в чашку молотый кофе;

залейте в чашку кипяток до самых краев — у вас должна образоваться густая кофейная шапка;

подождите четыре минуты, осторожно перемешайте, снимите пенку и наслаждайтесь.

Учтите, что кофе более мелкого помола будет давать напитку больше горечи. Если колеблетесь, можете попробовать заварить в чашке кофе разных помолов и выбрать любимый вариант.

Как приготовить растворимый кофе

Готовить его значительно легче. Однако растворимый кофе может быть кислым из-за особенностей его химического состава. Чтобы его убрать, растворите кофе в небольшом количестве холодной кипяченой воды, а затем добавьте кипяток.

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