Секреты быстрой чистки грибов: как сделать это без хлопот

Секреты чистки грибов разных видов

Мы рассказывали, как вкусно закрыть грибы на зиму. Но для любых блюд их сначала нужно почистить.

Вместе с порталом Главред рассказываем, как правильно обработать собранные грибы и сохранить их в лучшем состоянии. Есть некоторые правила чистки грибов после сбора.

Важный момент заключается в том, что перед мытьем нужно перебрать и очистить грибы от грязи и листьев. Только после этого можно переходить к процессу мойки. Любые грибы во время очищения важно осмотреть наличие насекомых. Испорченные участки следует обрезать, грибы хорошо промыть и просушить.

Маслята

Эти грибы не рекомендуется мыть перед очисткой – поэтому они могут стать слишком липкими, что затруднит процесс чистки. Рекомендуется начинать очистку с ножки. Обязательно нужно снимать шкурку с грибной шляпки.

С крупных грибов следует снять гименофор (сеточку, расположенную под шляпкой). Это поможет снизить вязкость при подготовке.

Шампиньоны

Если вы вырастили их самостоятельно в теплице, нет необходимости счищать кожуру. Следует только хорошо протереть их, чтобы устранить остатки почвы.

Лесные грибы важно предварительно подготовить. Сразу после сбора следует удалить мох, траву и землю руками, промыть грибы под струей воды, а затем разложить для сушки.

Белые грибы

Обычно нижнюю часть гриба обрезают от грязи. Место, где гриб был срезан, просматривают – на наличие ходов от червей (личинок). Если их много, от гриба следует отказаться. После чистки продукт сушат на полотенцах.

Опята

Эти грибы обычно не чистят. Их следует только очистить от лесного мусора и промыть под проточной водой.

Так грибы можно смело готовить. Также мы рассказывали, как быстро почистить большое количество орехов.